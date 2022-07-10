كورونا.. أكثر من 555 مليون إصابة حول العالم

ذكرت جامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن حصيلة إصابات كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 555 مليونا و30 ألفا و496 إصابة.

كما أفادت الجامعة، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و350 ألفا و601 وفاة.

في حين، أوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم, والتي بلغت أكثر من 88.5 مليون إصابة. في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية, تليها البرازيل بأكثر من 32.8 مليون.

وفقا لأحدث البيانات, تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون وفاة. تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ673 ألفا و554 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 525 ألفا و428 وفاة.