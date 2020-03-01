كورونا.. أمريكا تعلن أول حالة وفاة بالفيروس

أعلنت أمريكا عن تسجيل أول حالة وفاة فيروس كورونا.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، وقوع أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بالبلاد.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، إن حالة الوفاة الأولى تتعلق بسيدة في أواخر الخمسينات من العمر.

وأشار أن 22 شخصا في الولايات المتحدة أصيبوا بالفيروس، وأن ظهور المزيد من الحالات أمر محتمل.

وأوضح ترامب استعدادهم “لأي ظرف جديد كيفما كان هذا الظرف ونحن جاهزون”، مطالبا وسائل الإعلام والسياسيين بألا يصرحوا بأي شيء بشأن الفيروس “يبث الذعر والخوف”.

وقال انه مستعد لإستقبال كبرى شركات الأدوية بالبيت الأبيض يوم الاثنين لبحث تطوير مصل لعلاج الفيروس.