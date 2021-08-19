كورونا: إجراءات جديدة على الجزائريين للدخول إلى فرنسا

شددت السلطات الفرنسية إجراءات الدخول إلى أراضيها من خلال إدراج كل من الجزائر والمغرب ضمن القائمة الحمراء للسفر. ووفق ما نقلته وسائل إعلام فرنسية فإن هذه القائمة الدول تشمل الدول التي تعرف إنتشارا واسعا لفيروس كورونا. وسيتم تطبيق هذا القرار بداية من السبت المقبل 21 اوت 2021.

وألزمت وزارة التضامن والصحة الفرنسية الوافدين الغير الملقحين من الجزائر والمغرب إلى فرنسا بتقديم سبب مقنع للدخول إلى الاراضي الفرنسية. كما أكدت على ضرورة تقديم فحص سلبي لكورونا لا يتجاوز 48 ساعة. مع عزل انفسهم 10 أيام بعد وصولهم. بالإضافة إلى تقديم بطاقة التلقيح بالنسبة للوافدين من لمغرب والجزائر إلى فرنسا.