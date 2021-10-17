كورونا..إصابة أزيد من 241 مليون شخص حول العالم

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم عتبة الـ241 مليون إصابة، وقرابة الـ5 ملايين حالة وفاة إلى غاية اليوم الأحد.

وجاء في آخر إحصائيات لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية، أن 241 مليون و189 ألف و120 شخص حول العالم أصيب بفيروس كوورنا. فيما تسبب الفيروس في وفاة 4 ملايين و9210 ألف و372 شخص.

وتحتل الولايات المتحدة الأمريكية، المرتبة الأولى من حيث الدول الأكثر تضررا مت جائحة كورونا في الإصابات وعدد الوفيات.

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp