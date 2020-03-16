كورونا.. إغلاق المركز التجاري باب الزوار إبتداءً من اليوم

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كورونا.. إغلاق المركز التجاري باب الزوار إبتداءً من اليوم
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت مؤسسة المراكز التجارية الجزائرية، غلق مركز باب الزوار التجاري بالعاصمة، إبتداء من اليوم الإثنين على الساعة الثامنة مساء، وإلى غاية إشعار آخر.

وجاء في بيان للمؤسسة، أن هذا القرار جاء تبعا للإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية، للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وكذا إعلان وزارة التجارية، بغلق كافة الملاهي الليلية وقاعات الحفلات والمطاعم التابعة لها والحمامات وقاعات الألعاب والتظاهرات التجارية الموسمية.

كما أعلنت المؤسسة، عن إغلاق المركز التجاري السانية التابع لها، والمتواجد بولاية وهران.


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