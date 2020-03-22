كورونا.. إيقاف صلاة الجمعة وإغلاق الأسواق الشعبية في غزة

قررت السلطات في قطاع غزة، إيقاف صلاة الجمعة بالمساجد، وإغلاق الأسواق الشعبية، بعد تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن التحاليل الطبية أثبتت إصابة فلسطينيين إثنين، كانا قد سافرا من باكستان، ودخلا غزة عن طريق مصر بفيروس كورونا.

وتم وضع المصابين، في الحجر الصحي، فى رفح القريبة من الحدود المصرية منذ وصولهما يوم الخميس.

وأغلقت المدارس والأسواق العامة وقاعات المناسبات في غزة، خلال الأسبوعين الأخيرين للحد من خطر انتشار كورونا.

وعموما، تم تسجيل 52 حالة إصابة بفيروس كورونا في فلسطين، وتعافى17 من المرضى.