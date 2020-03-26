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كورونا.. الأمن الوطني يعزز حملته التوعوية برسائل بلغة الإشارة

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كورونا.. الأمن الوطني يعزز حملته التوعوية برسائل بلغة الإشارة
بقلم نادية بن طاهر

عززت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر الموقع الرسمي للمديرية، وصفحتيها على الفايسبوك وتويتر، برنامجها الإعلامي الوطني لمواجهة انتشار وباء كورونا.

وستقوم المديرية، بتوجيه رسائل توعية بلغة الإشارة من خطر إنتشار هذا الفيروس، قصد التواصل مع أكبر عدد من المواطنين موجهة على وجه الخصوص لفائدة فئة الصم والبكم.

وذلك بهدف تعريف هذه الفئة، بالإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحد من انتشار هذا الوباء، حسب بيان للمديرية.

وتتمثل الرسالة الاعلامية، في ومضة تخاطب فئة الصم والبكم، من إنجاز مصالح الاتصال والصحافة.

وشارك في هذه الومضة، عنصر من مصالح الاستقبال بأمن ولاية جيجل، كان ممن استفادوا من تكوين تخصصي في مجال التواصل بلغة الإشارة.

ويمكن الاطلاع على الومضة عبر الموقع الرسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، وصفحتيها على الفايسبوك وتويتر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=795976

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