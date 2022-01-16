كورونا.. الإصابات لدى الأطفال في إرتفاع.. وهذه أهم الأعراض التي تظهر عليهم

حذرت البروفيسور نبيلة بوترفاس مختصة في طب الأطفال من إرتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لدى فئة الاطفال. كما شهد عدد الحالات إرتفاعا مرعبا بالنسبة للكبار.

وأوضحت المختصة في طب الأطفال بمستشفى بني مسوس أنه تم الكشف عن أهم أعراض أوميكرون لدى الأطفال عند إصابتهم. وهذا على عكس الموجات السابقة للجائحة.

وفي تصريح للإذاعة اكدت البروفيسور تسجيل إرتفاعا قياسيا في عدد الإصابات لدى الكبار في الآونة الأخيرة. في حين عرفت فئة الأطفال تزايد في الإصابات بالفيروس وبهذا الخصوص قالت البروفيسور نبيلة بوترفاس “حاليا هناك حالات كثيرة متشابهة وهذا الشيء لم نكن نلاحظه في الموجات السابقة.”

وبخصوص الاعراض التي تظهر على المصابين بالفيروس لدى الأطفال حسب البروفيسور فإنها تتمثل في الآلام في الحلق أوفي البطن مرفوقة بالإسهال، أوعلى شكل الأنفلونزا الموسمية.

وفي السياق ذاته اكدت البروفيسور نبيلة بوترفاس ان الموجة الرابعة لديها سرعة إنتشار العدوى أكثر ن سابقتها حيث تشهد المستشفيات الأن ضغط كبير

كما جددت المختصة في طب الأطفال دعواتها إلى الأولياء من أجل التحلي بروح المسؤولية لمواصلة مكافحة هذا الوباء من خلال الاستمرار في احترام تدابير الوقاية، من خلال إرتداء الكمامة الطبية بالإضافة إلى غسل اليدين بالمطهر وكذا التباعد. وأضافت ان التلقيح يبقى أفضل وسيلة للوقاية من هذا الوباء.