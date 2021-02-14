كورونا.. البروفيسور نيبوش يحذر من احتمال عودة قوية للوباء

حذّر رئيس قسم أمراض القلب بمستشفى نفيسة حمود جمال الدين نيبوش، من احتمال عودة قوية لوباء كورونا الذي يعرف استقرار هذه الأيام.

وأشار نيبوش، اليوم الأحد، إلى أن الفيروس الحالي، يعرف تغيّرا في السلوك.

وأوضح تيوش، في تصريح للإذاعة الوطنية، أن على المصالح توخي الحذر من عدم احترام الحجر والتدابير الصحية.

وشدد البروفيسور نيبوش على ضرورة الالتزام الصارم بالإجراءات الوقائية، لمنع موجة جديدة من الوباء.

وأوضح أن “الأمر يتعلق بالحفاظ على تدابير الحاجز ، وتحديد التجمعات الحالية ، وتوسيع نطاق حملات التطعيم”.