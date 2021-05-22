كورونا.. الجزائر تترأس اجتماعا لمجلس السلم والأمن الإفريقي المخصص للحصول على اللقاحات

تترأس الجزائر اليوم السبت، جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي، مخصصة لإشكالية وصول لقاحات كورونا، إلى القارة الأفريقية.

ومن المفروض ان يتم خلال هذا الاجتماع، الذي سيرأسه وزير الخارجية صبري بوقادوم، تقييم وضعية الجائحة في القارة الأفريقية.

وسيتم طرح العديد من الاشكاليات خلال الجلسة الوزارية، بما في ذلك التوزيع السيئ للقاحات عبر العالم.

وتم إعطاء، أكثر من 1.1 مليار جرعة من اللقاح، وأكثر من 80 بالمائة منها للبلدان ذات الدخل المرتفع أو المتوسط.

ولم تتلق –حسب منظمة الصحة العالمية- البلدان منخفضة الدخل سوى 0.2 بالمائة.

وسيناقش المشاركون في اجتماع مجلس السلم والأمن الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأفريقي حتى الآن لمواجهة الجائحة.

ومن بين الإجراءات، إنشاء الصندوق الخاص لمكافحة كفيد-19، أو المنصة الأفريقية للتموين بالأدوية.

ومن ناحية أخرى، يعتزم منشطي الاجتماع اغتنام هذه الفرصة للتحذير من العواقب المدمرة لاحتكار اللقاحات.

بالإضافة إلى تشجيع الشركاء على دعم آليتي كوفاكس “COVAX” و”أفات”، وهما آليتان لتسهيل الحصول على اللقاحات.