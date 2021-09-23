كورونا.. الجزائر تستلم دفعة جديدة من اللقاح

أفادت منظمة يونسيف في الجزائر، أن الأخيرة على موعد مع استلام الدفعة الثامنة من لقاح كورونا، “كوفيد 19 “. وتقدر الدفعة بـ 100.800 جرعة، في اطار الآلية الدولية “كوفاكس”،”COVAX”.

وتقدم، كل من مكتب اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية في الجزائر، بالشكر لجميع البلدان والمؤسسات التي تساهم في مكافحة كورونا. على غرار دول أعضاء الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، اليابانCEPI وللسفارة الفرنسية في الجزائر.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط



https://vb.me/EnnaharTVfb