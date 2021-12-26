كورونا.. الخبراء يتوقعون ذروة الموجة الرابعة بعد أسبوعين

الخبراء يتوقعون ذروة الموجة الرابعة من كورونا بعد أسبوعين

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

شارك في قنوات النهار على اليوتيوب

https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured

https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured

https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured

https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites

https://www.youtube.com/channel/UCxPcpSwuAYxLFSuuaok-Jqg

سجلت وزارة الصحة اليوم السبت 287 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 7 أشخاص خلال 24 ساعة الأخيرة. ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 216.376 حالة مؤكدة بالفيروس.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا العدد إلى 6.229 حالة وفاة. بينما وفق ذات البيان فقد تماثلت 190 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 148.789حالة. بينما يتواجد 36 شخصا بالعناية المركزة.

وأضاف البيان أن 15 ولاية سجلت أقل من 9 حالات 25 ولاية لم تسجل بها أي حالة. ووفق ذات البيان فقد سجلت 8 ولايات أكثر من 10 حالات.

هذا وتبقى الوقاية خير من العلاج وهذا من خلال التقيد بالبروتوكول الصحي. وكذا احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية. بالإضافة إلى الإمتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

وكشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تدابير الدخول إلى الإدارات والمؤسسات المستقبلة للجمهور. في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوصت وزارة الداخلية بالحد من التنقل إلى الإدارات والمؤسسات العمومية المستقبلة للجمهور إلا في حالة الضرورة.

كما أوصت بالالتزام بالتدابير الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة عند التوجه إلى الإدارات العمومية والمستقبلة للجمهور.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة ارتداء القناع الواقي، كما أوصت بالاستقبال الفردي للمترفقين أمام الشبابيك.

و دعت الوزارة الى احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين المرتفقين وتجنب التجمعات والطوابير غير الضرورية.

و قد أعلنت الوزارة الأولى أمس السبت عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار وباء كورنا عبر كامل التراب الوطني لـ10 أيام إبتداء من يوم الاحد.