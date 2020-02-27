كورونا.. السلطات الإيرانية تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة هذا الأسبوع

قررت السلطات الإيرانية، عدم إقامة صلاة الجمعة في مدينة طهران والمحافظات التي ظهر بها فيروس كورونا، يوم غد الجمعة.

وحسب وكالة أنباء فارس، صرح رئيس لجنة إقامة صلاة الجمعة في طهران، أنه استنادا إلى القرار الأخير الصادر عن الهيئة، فقد تقرر عدم إقامة صلاة الجمعة يوم 28 فيفري في طهران، وبعض المحافظات في البلاد.

وأورد ذات المتحدث، أن هيئة إقامة صلاة الجمعة في إيران، ستصدر بيانا بشأن اقامة مراسم صلاة الجمعة، بعد مراجعة آخر المعلومات الطبية الخاصة بإنتشار فيروس كورونا في إيران.

وارتفع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في إيران، الخميس، إلى 22 شخصا، بعد وفاة 3 مصابين، فيما سجلت البلاد 141 إصابة بالفيروس حتى اليوم.