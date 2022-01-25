كورونا.. السماح للصيدليات بالكشف عن الفيروس

قررت وزارة الصحة، ترخيص الصيدليات الخاصة للقيام بالتشخيص عن فيروس كورونا عن طريق الفحص عن مولدات الضد لكوفيد19 “كورونا”. كما أشار القطاع، إلى أن الصيدلي مالك الصيدلية أو المساعد يمكنه القيام بالكشف عن فيروس كورونا عن طريق “test antigenique”.

وجاء القرار بعد الاطلاع على رأي الموافقة للجنة العلمية لمتابعة تطورات وباء كورونا المجتمعة بمقر وزارة الصحة بتاريخ 20 جانفي.

وسجلت وزارة الصحة، الإثنين، 2215 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و13 وفاة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 240322 إصابة. كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6505، بعد تسجيل 13 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة.

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هذا وتماثل 988 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 160624. فيما يتواجد 39 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

وأكد وزير الصحة، في تصريحات سابقة، أن الحالة الوبائية تعرف نوعا من الإستقرار. كما دعا مدراء الصحة إلى تكذيب المعلومات المغلوطة في حينها لتفادي التهويل.

وحسب بيان للوزارة، فقد إجتمع وزير الصحة، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات. للوقوف على مستجدات الوضع الوبائي. ومدى تطبيق التعليمات التي أسديت لهم الأسبوع الفارط.

وأضاف البيان، أن مدراء الصحة أكدوا للوزير، أنّ الحالة الوبائية عرفت نوعا من الاستقرار. إلى جانب توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية بما فيها الأدوية اللازمة ومخزون الأكسجين وحتى مضادات التخثر.

من جهته شدّد الوزير، على التركيز وتفادي بعض الاختلالات في التسيير مقترحا حلولا فيما يخص غيابات مستخدمي الصحة بسبب اصابتهم بفيرؤس كوفيد-19. كما شدد على أهمية إستقبال والتكفل الأمثل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات. في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.