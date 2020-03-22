كورونا.. السيسي يدعو إلى التحلي بمزيد من المسؤولية والإنضباط لمدة أسبوعين

دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، المصريين، إلى التحلي بمزيد من المسؤولية والانضباط لمدة أسبوعين لمواجهة فيروس كورونا.

وأورد السيسي، خلال لقائه مع وفد من المرأة المصرية: “لم نخف عليكم شيئا بخصوص فيروس كورونا، والدولة المصرية انتبهت لأزمة فيروس كورونا بشكل جيد”.

وطمأن الرئيس المصري، المواطنين، بأنه لا توجد مشكلة في السلع، ولا يوجد مواد غذائية يقل احتياطها عن 3 أشهر.

وأشار السيسي، إلى أن الدولة المصرية نفذت جهودا غير مسبوقة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا منذ ظهوره في الصين.