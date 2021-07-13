كورونا.. العاصمة وباتنة تسجلان أعلى حصيلة يومية

بلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في الجزائر، 147.883 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 923 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية نشرتها وزارة الصحة عبر موقعها الإلكتروني، فإن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر الحالات (206 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية باتنة بـ 93 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية تيزي وزو 90 إصابة جديدة.

وفيما يلي باقي الولايات التي سجلت عدد كبير من حيث الإصابات بكورونا:

-ولاية سطيف: 75 حالة جديدة.

-ولاية البليدة: 66 حالة جديدة.

-ولاية وهران: 63حالة جديدة.

-ولاية الأغواط: 50 حالة جديدة.

-ولاية وهران: 15 حالة جديدة.