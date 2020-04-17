كورونا.. “القرن الذهبي” و”ميناماس” لإيواء الـ 175 جزائريا العائدين من الإمارات

تم التكفل بالـ 175 جزائريا العائدين من دولة الإمارات المتحدة على مستوى مؤسستين فندقيتين في إطار تدابير الحجر الصحي الذي اقرته الحكومة.

قال مدير الإدارة المحلية لولاية تيبازة، عبد القادر بختي، أن الولاية “استقبلت ليلة الخميس إلى الجمعة 175 جزائريا عائدا من دولة الإمارات تم التكفل بهم على مستوى كل من فندق “القرن الذهبي وميناماس”.

وأوضح ذات المتحدث، في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، “أنه تم في ساعة متأخرة من ليلة أمس استقبال دفعة من الجزائريين الذين كانوا عالقين بمطار دبي الدولي بعد إجلائهم بقرار من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.”

وأضاف “السلطات الولائية قامت بتسخير مؤسستين فندقيتين، “القرن الذهبي” وسط تيبازة و”ميناماس”، المؤسسة الخاصة ببوإسماعيل، مع توفير جميع الضروريات من اجل ضمان التكفل الأنجع بالرعايا الجزائريين”.