كورونا.. المرض ينتقل من إيطاليا إلى دول أخرى من بينها الجزائر

أعلنت عدة دول ومن بينها الجزائر، ظهور إصابات بفيروس كورونا على أراضيها، والكثير منها مرتبط بإصابات قادمة من إيطاليا.

وأعلن وزير الصحة، أمس الثلاثاء، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر، ويتعلق الأمر برعية إيطالي قادم من بلاده.

وكشفت كل من النمسا وكرواتيا وسويسرا أن الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا، تتعلّق بأشخاص زاروا إيطاليا مؤخراً.

وفي البرازيل، تأكدت أول حالة إصابة بأمريكا الجنوبية، وهي لشخص برازيلي عائد من إيطاليا.

وفي الأيام القليلة الماضية، أصبحت إيطاليا أكثر بلدان أوروبا تضرراً من الفيروس، حيث تمّ تسجيل أكثر من 300 إصابة و11 حالة وفاة.