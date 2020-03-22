كورونا.. الهلال الأحمر الجزائري يجند 20 ألف متطوع لتقديم المساعدات والقيام بالتوعية

أعلن الهلال الأحمر الجزائري، تجنيد 20 ألف متطوع، لتقديم المساعدات للمحتاجين والقيام بالتوعية للتصدي لفيروس كورونا.

وحسب ما كشفته رئيسة الهلال، سعيدة بن حبيلس، في تصريح لوكالة الأنباء، فإن الهلال الأحمر الجزائري وبمجرد ظهور الحالات الأولى بالصين، طالب من الاتحادية الدولية للهلال بتعزيز قدراته في مجال التكوين.

وأوردت بن حبيلس، أنه قد تم تنظيم دورات تكوينية جهوية، ثم توسيعها إلى الجمهور العريض.

وأكدت ذات المتحدثة، بأن المؤسسة في أتم الإستعداد لتقديم مساهماتها في مجال التوعية للوقاية من فيروس كورونا، بالإضافة إلى المساعدات بالمواد الضرورية إلى الفئات الهشة.

ووجه الهلال الأحمر الجزائري، نداء إلى المحسينين على المستوى الوطني والدولي للحصول على مساعدات مادية، لتقديم العون الى ذوي الدخل المحدود.

وقد لاقى هذا النداء أذان صاغية، حيث تقدم المتبرعون بعلب تشمل عدة مواد نظافة قدمها الهلال بدوره الى العائلات المحتاجة، تضيف رئيسة الهلال.

وكشفت بن حبيلس، بأن الهلال الأحمر طالب من وزارة التجارة توجيه مراسلة إلى مديريات التجارة على المستوى الولائي، لتوجيه نداء إلى التجار، لتزويده بالمواد الضرورية، لمساعدة المحتاجين في هذه الظروف الحرجة.