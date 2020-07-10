كورونا تؤجل العرض الشرفي الأول للفيلم الثوري”صليحة” 

تأجل العرض الشرفي للفيلم الثوري “صليحة”من اخراج محمد صحراوي، والذي كان من المفروض عرضه في 5 جويلية المنصرم بمناسبة الذكرى الـ58 للاستقلال بسبب جائحة كورونا.

وفي أول تجربة سينمائية له، يُجسّد نجم وخريج برنامج “آراب كاستينغ” جواد زهر الدين دور شخصية المجاهد “بركاني” في الفيلم الثوري من النوعية الثورية- التاريخية و الذي يحمل عنوان “صليحة”.

الفيلم من بطولة سُهى أولهي وجواد زهر الدين و حليم زريبيع جواد زهر الدين، محمد فريمهدي، فضيلة حشماوي، ندير قرايدي وغيرهم ومن إخراج لمحمد بادي صحرواي.

وتدور قصة العمل حول حياة الطبيبة- المجاهدة الشهيدة “صليحة”، وتم تصويره في مدينة معسكر في 2019.

الفيلم كان من المفترض أن يتم عرضه الشرفي الأول في 5 جويلية الجاري، بحضور وزراء وشخصيات تاريخية وفنانين، لكن أجل بسبب جائحة كورونا مثله مثل جل النشاطات والفعاليات الفنية والثقافية.