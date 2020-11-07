كورونا تجبر الكاف على تحديد شروط جديدة لإجراء المباريات!

• عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.

حضور الجماهير

• وفقًا لبروتوكولCAF الخاص بـ COVID-19 ، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة ، بدون حضور الجماهير.

• ومع ذلك ، إذا أراد البلد المضيف حضور الجماهير ، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة CAF أولاً.