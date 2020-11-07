كورونا تجبر الكاف على تحديد شروط جديدة لإجراء المباريات!

صادق لجنة الطوارئ للإتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم أمس الجمعة على إجراءات جديدة لإستئناف مباريات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2022.
وتتعلق هذه الإجراءات الجديدة بشروط إقامة المباريات وعدد التغييرات النصرح بها وشروط تأجيل أو إلغاء المباريات.
ومن بين أهم الإجراءات التي تم إتخاذها من طرف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم نجد:
- يجب لعب المباريات إذا كان الفريق يمتلك ما لا يقل عن 11 لاعبا من بينهم حارس مرمى و4 بدلاء.
- في حال لم يتمكن الفريق من السفر إلى البلد المضيف أو مكان إجراء المباراة بسبب قيود تتعلق بالكوفيد فسيتم إعتبار الفريق المعني خاسرا للمباراة بنتيجة 2-0.
- إذا لم يكن لدى الفريق الحد الأدنى لعدد اللاعبين المطلوب، أي على الأقل أحد عشر (11) لاعبًا (من بينهم حارس مرمى) وأربعة (4) بدلاء) ، فسيتم اعتبار الفريق المعني خاسراً للمباراة بنتيجة 2-0.
• عدد التبديلات المصرح بها محدد خمسة (5) لاعبين لكل فريق. ستتاح لكل فريق ثلاث فرص لإجراء هذه التبديلات خلال المباراة.
حضور الجماهير
• وفقًا لبروتوكولCAF الخاص بـ COVID-19 ، يجب لعب جميع المباريات خلف أبواب مغلقة ، بدون حضور الجماهير.
• ومع ذلك ، إذا أراد البلد المضيف حضور الجماهير ، فسيتعين على الاتحاد المعني الحصول على موافقة CAF أولاً.
في حالة وجود حالات استثنائية غير تلك المذكورة أعلاه ، سيتم استشارة اللجنة المنظمة لاتخاذ القرار النهائي.
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