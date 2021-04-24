كورونا تجتاح الهند.. أزيد من 346 ألف حالة و2624 وفاة خلال 24 ساعة

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كورونا تجتاح الهند.. أزيد من 346 ألف حالة و2624 وفاة خلال 24 ساعة
بقلم نسرين محفوف

أعلنت وزارة الصحة الهندية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفعت الى 346786 حالة خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد الوفيات بكورونا في أنحاء الهند بواقع 2624 حالة خلال 24 ساعة الماضية.

وسجلت الهند رقما قياسيا جديدا للإصابات على مستوى العالم لليوم الثالث على التوالي.

وناشدت العديد من المستشفيات في البلاد ذات الكثافة السكانية العالية الحصول على إمدادات من الأكسجين.

وأغرقت الإصابات بفيروس كورونا مستشفيات في هاريانا وأوتار براديش، الأمر الذي شكل ضغطا أكبر على مرافق إنتاج الأكسجين.

وتواجه الهند موجة عاتية من الجائحة شهدت معدلا بلغ وفاة كل 4 دقائق في دلهي.


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