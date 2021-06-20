كورونا.. تحذير من المُتحور “دلتا” وهذه أعراضه

حذر الدكتور أحمد المشتت الطبيب الجراح بالمستشفى الملكي في لندن، من متحور “دلتا” لفيروس كورونا، والذي ظهر مؤخرا في بريطانيا.واعتبر الخبير، إن هذا المتحور، أخطر من سابقيه، حيث ينتشر أكثر بـ60 بالمائة من المتحور البريطاني.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، تحدث الدكتور، عن أعراض متحور “دلتا” وهي تقيح في الحلق واحتقان في الأنف وصداع شديد.وتختلط أعراض متحور دلتا، مع أعراض البرد العادية وهنا تكمن خطورته.حيث يمكن لمن يصاب به تجاهله ظنا أنه مصاب بنزلة برد عادية.

وأشار الخبير، إلى أن سلالة “دلتا” سريعة الانتشار خاصة بين الصغار من الفئات الأكثر نشاطا في المجتمع.وكشف ذات المتحدث، أن 800 شخص مصابون بالسلالة الجديدة في مستشفيات بريطانيا، مشيرا إلى إن لقاح “أسترازينيكا” فعال حتى الآن في مواجهة المتحور “دلتا”.