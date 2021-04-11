كورونا تحرم الأمير فيليب من جنازة رسمية السبت المقبل

في جنازة خاصة بقصر ويندسور،ستنظم السبت المقبل جنازة الأمير فيليب، زوج الملكة إليزابيث الثانية، وفق ما أعلن قصر باكنغهام.

ومن المقرر أن يشارك في المناسبة ثلاثون شخصا فقط، بينهم أبناؤه الأربعة (تشارلز، آن، أندرو وإدوارد)، وأحفاده وأقارب آخرون.

وبدأت البلاد حدادا وطنيا يستمر إلى اليوم التالي للجنازة.

كما أنه سيتم نقل المناسبة الخاصة مباشرة، وسيحضرها الأمير هاري لكن من دون زوجته الحامل وفق ما أعلن متحدث باسم القصر.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يشارك في المراسم من أجل “السماح لأكبر عدد ممكن من أفراد الأسرة بحضور الجنازة”.

وستقام الجنازة قبل أربعة أيام فقط من عيد ميلاد الملكة الخامس والتسعين، في 21 افريل،التي تزوجت بالأمير الراحل عام 1947.

وأعربت الملكة عن”حزنها العميق” لفقدان زوجها لأكثر من 70 عاما ووالد أبنائها الأربعة.

وكان الأمير فيليب شارك في أكثر من 22 ألف مناسبة رسمية عامة منذ اعتلاء زوجته العرش في 1952.