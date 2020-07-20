كورونا تحرم نجوم العالم من الكرة الذهبية لهذا الموسم

أعلنت مجلت “فرانس فوتبول” الفرنسية، اليوم الإثنين، عدم منح جائزة الكرة الذهبية لهذا الموسم 2020، بسب جائحة كورونا.

وكشف الصحيفة الفرنسية، عبر موقعها الرسمي، أنه وبالنظر للظروف الإستثنائية لهذا الموسم، تقرر إلغاء جائزة الكرة الذهبية.

وأرجعت “فرانس فوتبول” قرارها هذا، للعديد من الأسباب أبرزها، عدم استكمال بعض الدوريات، وعدم توفر الظروف العادلة لاختيار اللاعب الجدير بهذه الجائزة التي تحمل قيم أخرى غير الرياضية منها، على غرار المثالية، التضامن، والمسؤولية.

ويعد هذا القرار سابقة أولى في تاريخ جائزة الكرة الذهبية، منذ اطلاقها لأول مرة سنة 1956.