كورونا تخطف الإعلامي الأمريكي الشهير الأسطورة “لاري كينغ”

توفي اليوم السبت، أشهر مذيعي الولايات المتحدة الأمريكية لاري كينغ عن عمر ناهز 87 سنة، بعد صراعه مع فيروس كورونا.

وقد أعلنت شبكة “سي أن أن” الأمريكية، أن أسطورة البرامج الحوارية لاري كينغ قد توفي اليوم السبت بعد اصابته بفيروس كورونا بأحد المراكز الطبية بلوس أنجلوس.

وعانى المذيع الأشهر في أمريكا، من عدة مشاكل صحية وتجاوزها كلها اولها السرطان والنوبات القلبية التي أصابته عدة مرات.

كما خضع إلى عدة عمليات جراحية، ففي سنة 1987 خضع إلى جراحة قسطرة في القلب، واجرى عملية اخرى ناجحة لعلاج انسداد شريان في الرقبة، وإعادة تدفق الدم إلى المخ في سنو 2007.