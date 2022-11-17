كورونا تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

تواصل أسعار النفط اليوم الخميس، تراجعها، في ظل مخاوف من تراجع الطلب على الخام مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الصين.

وانخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.14 بالمائة إلى 84.61 دولار للبرميل، بحلول الساعة 09:37 بتوقيت موسكو.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” بنسبة 0.83 بالمائة إلى 92.09 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع “بلومبرغ”.

وكانت أسعار النفط قد انهت تعاملات أمس الأربعاء عند 92.86 دولار للبرميل لخام “برنت” وعند 85.59 دولار للبرميل للخام الأمريكي.

وتؤثر زيادة حالات الإصابة بكورونا في الصين، على المعنويات في أسواق النفط.

ويأتي ذلك على الرغم من الآمال التي صاحبت تخفيف القيود المتعلقة بفيروس كورونا هذا الأسبوع.

وأدى ذلك إلى إضعاف توقعات نمو الطلب على النفط، إذ توقعت وكالة الطاقة الدولية تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في عام 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.