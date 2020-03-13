كورونا ترسل لاعبي الخضر إلى البطالة وبلماضي ينتظر هدية من الكاف!

أعلنت إتحادات كرة القدم الأوروبية توقيف الدوريات والمنافسات الكروية إلى آجال لاحقة بسبب إنتشار فيروس كورونا.

هذا وسيكون أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي الناشطين في الدوريات الأوروبية الكبرى، خارج الخدمة لمدة تقارب الأسبوعين بسبب فيروس كورونا.

هذا وسيكون الناخب الوطني جمال بلماضي أمام ورطة حقيقية بسبب نقص المنافسة لدى اللاعبين الدوليين قبل مواجهة منتخب زمبابوي المزمع إجراءها بتاريخ 26 مارس الجاري.

وبالرغم من توقيف كل المنافسات الرياضية في أوروبا وأمريكا اللاتينية، وشرق آسيا، إلا أن الإتحاد الإفريقي لكرة القدم لا يزال متمسكا بإجراء التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم إفريقيا 2021.

وينتظر بلماضي أن يتم تأجيل تصفيات أمم إفريقيا في ظل نقص المنافسىة لدى لاعبيه، ودخول بعض المدن الأوروبية الحجر الصحي، على غرار مدينة ميلان الإيطالية التي يتواجد فيها لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر.