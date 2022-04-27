كورونا..تسجيل إصابة وصفر وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

واضافت الوزارة في بيان لها، عن تماثل حالة واحدة حالة للشفاء بالاضافة الى تواجد في العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.

وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.

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