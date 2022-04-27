كورونا..تسجيل إصابة وصفر وفاة خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
واضافت الوزارة في بيان لها، عن تماثل حالة واحدة حالة للشفاء بالاضافة الى تواجد في العناية المركزة.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
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الجزائر تسجل حالة واحدة بكورونا ولا وفيات
كما أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا، وصفر حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
هذا ولم تسجل البلاد، أية وفيات بالفيروس التاجي، منذ قرابة الشهر.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 265772 إصابة.
كما بقي عدد ضحايا الفيروس 6875، بعدما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الأخيرة.
هذا وتماثلت حالة واحدة للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 178350. فيما يتواجد مريض واحد بمصلحة العناية المركزة.
للتذكير، فقد سجلت أمس الأحد الجزائر 4 إصابات وحالة وفاة واحدة بفيروس كورونا.
ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.
كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.
وأكدت الوزارة، إن التلقيح يبقى الوسيلة الأنجع لمجابهة فيروس كوفيد-19.
وزير الصحة يسدي هذه التوجيهات بخصوص عمليات الختان
كما أسدى وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، جملة من التوجيهات الخاصة بضرورة التكفل بعمليات الختان خاصة في هذا الشهر العظيم الذي يعرف إقبالا واسعا من قبل العائلات الجزائرية على ختان أبنائهم.
وحسب بيان لوزارة الصحة، فقد أمر المسؤول الأول عن القطاع الصحي، بتسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية مع ضرورة الإلتزام بالشروط الصحية اللازمة لذلك.
وجاء ذلك، خلال اجتماع الوزير عشية أمس الأحد، بمدراء الصحة للولايات، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد. أين حضر اللقاء، الأمين العام للوزارة سايحي عبد الحق. ورئيس الديوان الدكتور بوشلاغم سماعين وإطارات من الإدارة المركزية.
وإستمع الوزير في البداية، لمختلف الشروحات والتوضيحات المقدمة من قبل مدراء الصحة. والمتعلقة بعديد المشاريع الجاري إنجازها على مستوى الولايات.
أين شّدد الوزير على ضرورة التسريع في وتيرة انجاز وتسليم المشاريع في الأجال المحددة. واستدراك التأخر الموجود في بعض منها خاصة تلك المتعلقة بمصالح الإستعجالات الطبية الجراحية.
ويأتي ذلك، عملا بالتوجيهات التي أسداها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تقديم خدمات صحية راقية للمواطنين على اعتبار أن هذه الوحدات الإستعجالية تشكل الوجهة الأولى للمريض.
كما أكد بن بوزيد، على ضرورة تهيئة وتحسين المرافق الصحية التي تعرف بعض النقائص البسيطة التي يمكن تداركها بهدف توفير خدمات صحية جيدة.
وفي الأخير، نّوه الوزير بالدور الكبير الذي يلعبه الشريك الإجتماعي باعتباره حلقة هامة في بناء وتطوير المنظومة الصحية.
كما أصّر الوزير، على الإستماع لإنشغالاته ومقترحاته وأخذها بعين الإعتبار في سبيل تعزيز و ترقية الحوار مع الشريك الإجتماعي.