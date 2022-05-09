كورونا: تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس
بقلم م .فيصل
سجلت وزارة الصحة اليوم الإثنين. إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال ال 24 ساعة الماضية بالجزائر مع تماثل شخصين للشفاء. فيما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة.
وبذلك، استقر العدد الإجمالي للإصابات عند 265793 حالة، وعدد المتماثلين للشفاء عند 178355، كما بقي عدد الوفيات مستقرا هو الآخر عند 6875 حالة.
كما تم، في ذات الإطار، إحصاء حالة واحدة في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.
وجدّدت وزارة الصحة دعوة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.
كما شدّدت ذات الهيئة أيضاً على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.
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