كورونا: تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس

كما تم، في ذات الإطار، إحصاء حالة واحدة في العناية المركزة، حسب المصدر ذاته.

وجدّدت وزارة الصحة دعوة المواطنين بضرورة الالتزام باليقظة، واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما شدّدت ذات الهيئة أيضاً على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بالإجراءات الوقائية، إلى جانب أخذ الحيطة والحذر، هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائياً على هذا الوباء.