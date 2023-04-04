كورونا.. تسجيل إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بوباء كورونا. كما لم تسجل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر. هذا وتماثلت حالتين للشفاء، مع تواجد مريض واحد في العناية المركزة.

وحسب بيان وزارة الصحة، فقد بلغ إجمالي الإصابات بوباء كورونا، 271594 حالة. فيما بلغ مجموع المتماثلون للشفاء 182879 حالة. في الوقت الذي يبقى فيه عدد الوفيات مستقرا عند 6881 حالة.

وتوصي وزارة الصحة المواطنين بضرورة الالتزام بنظام اليقظة. وتدعوهم إلى احترام قواعد الوقاية والمسافة الجسدية والارتداء الإلزامي للقناع الواقي.

كما تشدد أيضا على أن الالتزام الصارم من قبل المواطنين بهذه الإجراءات الوقائية, إلى جانب أخذ الحيطة والحذر, هي عوامل مهمة إلى غاية القضاء نهائيا على هذا الوباء.

اختبار يمكن أن يميز بين الإنفلونزا والكوفيد في 10 ثوان!