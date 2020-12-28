كورونا تضرب السيتي وتؤجل مباراتهم أمام إيفرتون

تقرر تأجيل مباراة مانشستر سيتي، أمام إيفرتون والتي كانت مقررة اليوم الإثنين، بسبب تزايد حالات الإصابة بكورونا في صفوف السيتي.

وكشفت إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي، عبر الحساب الرسمي للفريق على تويتر، عن تأجيل مباراتهم أمام ايفرتون.

وجاء قرار تأجيل هذه المباراة من طرف الرابطة الإنجليزية لكرة القدم، بعد تشاورها مع كلا الفريقين، حسب بيان إدارة السيتي.

وقررت إدارة مانشستر سيتي، إخضاع كل تعداد الفريق لفحوصات جديدة، مع غلق مركز تدريبات الفريق لفترة غير محددة