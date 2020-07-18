كورونا تضرب بقوة في وهران والعاصمة وإرتفاع الإصابات بـ 18 ولاية في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت عن تسجيل 601 إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 11 خلال 24 ساعة المنصرمة.

في حين وصل عدد الوفيات بكورونا ليصل العدد إلى 1068 حالة وفاة، كما أن الأشخاص البالغين 65 سنة فما فوق يمثلون نسبة 66 بالمائة من مجموع الوفيات.

بينما تماثلت 314 حالة للشفاء من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، ليصل عدد المتعافين 15744 حالة.

كما أكد الإحصائيات أن ولاية وهران تحتل الصدارة في عدد الإصابات بالفيروس لتليها العاصمة متبوعة بسطيف.

وخلال 24 ساعة الأخيرة شهدت 20 ولاية إرتفاعا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وهي:

وهران: + 78

الجزائر: +53

الجلفة: +47

سطيف: +43

تيارت: +28

بجاية: +26

البليدة: +25

المسيلة: + 25

البيض: + 23

باتنة: +23

البويرة: + 18

تيبازة: +17

خنشلة: + 16

الأغواط: +16

تبسة: + 16

بسكرة: + 15

تيسمسيلت: + 15

تندوف: +16

عنابة: +13

تمنراست: + 11