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الرياضة

كورونا تطال بطلة الجيدو الجزائري كوثر وعلال

بقلم كريم.تيغرمت
كورونا تطال بطلة الجيدو الجزائري كوثر وعلال
بطلة الجيدو الجزائري كوثر وعلال
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تعرضت بطلت الجيدو الجزائري، كوثر وعلال للإصابة بفيروس كورونا، ما أجبرها على الخضوع للحجر الصحي.

وعلى غرار العديد من الرياضيين الجزائريين، طال فيروس كورونا، المصارعة الجزائرية كوثر وعلال، مع انتشار العدوى مؤخرا.

وحظيت البطلة الجزائرية، بتضامن كبير من معجبيها، الذين أبدو تعاطفهم معها، متمنين لها الشفاء العاجل.

يذكر أن كوثر وعلال، رفعت الراية الوطنية في العديد من المحافل الدولية، بعد تتويجها بالعديد من الميدالية من العادن الثلاث.

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