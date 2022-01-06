كورونا تطال لاعبي سوسطارة قبل موعد مباراة تلمسان

أجرى فريق إتحاد العاصمة اليوم تحاليل كشف كورونا “PCR” تحسبا للمباراة المقبلة. التي ستجمعه بوداد تلسمان كما نص عليه البروتوكول الصحي.

وأشارت النتائج إلى وجود 6 حالات إيجابية دون أعراض منهم ألكسي قندوز. بلال بن حمودة. عبد الكريم زواري. كريم بن خليفة. لوناس قاواوي وعضو من الطاقم الطبي.

كما كشف الموقع الرسمي لـ “سوسطارة” عبر الصفحة الرسمية في الفايسبوك أن اللاعب هيثم لوصيف عاد إلى التدريبات بعد تعافيه رسميا من فيروس كورونا.