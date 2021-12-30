كورونا تطال معسكر الفيلة بالسعودية قبل كان 2021

أعلن الاتحاد الإيفواري لكرة القدم، عن تسجيل اصابات بفيروس كرورنا، خلال تربص منتخبهم الجاري بالسعودية تحسبا لكان 2021.

ونشر اتحاد كوت ديفوار لكرة القدم، بيان أكد فيه أن المسحة الطبية الأخيرة، كشفت عن وجود حالات ايجابية بين لاعبي المنتخب.

كما أوضح ذات البيان، أن الأمر يتعلق بلاعبين قدموا من كوت ديفوار، وأوروبا، دون الكشف عن هويتهم.

يذكر أن منتخب كوت ديفوار، يجري معسكر تحضيري بالسعودية، استعدادا لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المقررة بالكاميرون.

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ومن جهته، أصرّ الناخب الوطني جمال بلماضي على الحديث بعمق عن المشكل الطارئ في بيت الكتيبة الوطنية بشأن الإصابات المتكرّرة لعدد من اللاعبين بكورونا.

كما لم يقف بلماضي عند هذا الحد، حيث أكّد أن المعاناة قد تطال لاعبين آخرين. حيث قال “قد نخسر لاعبين آخرين مستقبلا”.

في حين تفادى بلماضي الحديث عن الأسماء في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم. حيث قال في الأخير “هناك حالات أخرى لكورونا في بيت الخضر”.

يذكر، أن كورونا أحدثت هلعا بالنسبة للأنصار الجزائريين الذي يتابعون كل صغيرة وكبيرة عما يجري في تربص الدوحة.

وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن إصابة ثلاثي الخضر حسين بن عيادة. محمد أمين توقاي، ويوسف بلايلي بفيروس كورونا.

كما كشفت الفاف أن الثلاثي المصاب بفيروس كورونا سيخضع للحجر الصحي وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي، قبل الالتحاق بتشكيلة المنتخب الوطني.

وتطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة المنتخب الوطني الودية المبرمجة يوم الفاتح من جانفي المقبل أمام غامبيا بالدوحة.

وستعرف مواجهة غامبيا، غياب عدد من اللاعبين بما فيهم محرز وبن ناصر وماندي وعدد من اللاعبين المصاببن بفيروس كورونا.