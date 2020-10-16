كورونا تعصف بمونبوليي وتهدد ديلور

سجّل نادي مونبوليي، رقما قياسيا في عدد الحالات الإيجابية لفيروس كورونا، ما يهدد صحة بقية لاعبيه، على غرار أندي ديلور.

وأعلنت إدارة مونبوليي، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن إيجابية فحص كورونا لـ12 فردا، من تعداد الفريق.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الحالات توزعت على 8 من لاعبي الفريق، و4 عناصر من العاملين في طواقمه.

ويأتي هذا قبل يومين من المباراة التي ستجمع رفقاء أندي ديلور، بنادي موناكو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الفرنسي.

يذكر أن الدولي الجزائري أندي ديلور، قد أصيب بفيروس كورونا، خلال التحضيرات الصيفية لناديه، قبل أن يشفى ويعود ضمن تعداد فريقه مع بداية الموسم.