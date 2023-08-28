كورونا تعود لأمريكا وجدل حول العودة لإرتداء الكمامات

تعرف الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بفيروس كورونا، إثر إنتشار المتحور الجديد “EG 5” في العديد من بلدان العالم.

ويتساءل معظم الناس عما إذا كان سيجري العودة إلى الإجراءات التي فرضت في “زمن كورونا”، وخاصة إعادة فرض الكمامة أو قناع الوجه.

وحسب موقع “إن بي سي نيوز” الأميركي، أظهرت البيانات الأسبوعية زيادة بنسبة 21.6 في المئة في الحالات المرتبطة بـ”كوفيد-19″، والتي تقيم في المستشفى.

ومع ذلك، فإن الزيادة أقل بكثير مما تحملناه في السابق. والمستوى الحالي لحالات دخول المستشفى بسبب كورونا هو ثلث ما كان عليه الأمر قبل عام.

أوضح المصدر، نقلا عن مسؤول في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه “لا يوجد حاليا حديث عن إعادة فرض ارتداء الأقنعة أو الكمامات هذا الخريف”.

وينصح الأطباء والخبراء باللجوء إلى هذه الخطوة بشكل اختياري للاحتياط فقط والحفاظ على الصحة العامة.

وقالت سيلين جوندر، المساهمة الطبية في شبكة “سي بي إس نيوز”: “يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما. والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة. أن يفكروا بشدة في ارتداء الأقنعة أثناء موسم الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة المغلقة”.