كورونا تقتحم أسوار الميلان مجددا وتهدد بن ناصر

أعلن نادي آسي ميلان الإيطالي، عن اكتشاف حالات ايجابية لفيروس كورونا ما يهدد بقية التعداد على غرار إسماعيل بن ناصر

وكشف إدارة الميلان، في بيان لها، عن إصابة كل من الحارس دوناروما، واللاعب بيتر هاوج، بالإضافة لثلاثة أعضاء من الفريق بفيروس كورنا.

وأكدت إدارة النادي إخضاع المصابين للحجر الصحي، تفاديا لتفشي الفيروس وسط بقية اللاعبين وأطقم الفريق.

وخضع الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، على غرار بقية زملائه، لفحوصات جديدة، للمرة الثانية، والتي أكدت عدم وجود إصابات أخرى.

ويأتي هذا عشية المواجهة التي ستجمع رفقاء إسماعيل بن ناصر، بنادي روما، (اليوم الإثنين)، لحساب الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي.