كورونا تقتل أكثر من مليوني و800 ألف شخص وتصيب 121 مليونا

أصيب أكثر من 121 مليون شخصا بفيروس كورونا عبر العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليونين و810 ألف.

وحسبما نقلته وكالة رويترز، فقد تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، الجمعة، إن الصين سجلت 11 حالة إصابة جديدة بـ”كوفيد-19″ أمس الخميس.

وقالت إدارة الأغذية والأدوية في الفلبين، الجمعة، إن البلاد أقرت استخدام لقاح “سبوتنيك- في” الروسي لمرض “كوفيد-19” لحالات الطوارئ.

من جهتها ،أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، الجمعة، تسجيلها 86982 إصابة و2724 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وطبقا لبيانات الوزارة سجلت البرازيل حتى الآن 11 مليونا و780820 إصابة بفيروس كورونا و287499 وفاة ناجمة عنه.