كورونا.. تنصيب لجنة يقظة لمتابعة التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك

أشرف وزير التجارة كمال رزيق، أمس الثلاثاء، على تنصيب لجنة اليقظة ومتابعة تطور فيروس كورونا وانعكاساته على قطاع التجارة.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، تم تكليف هذه اللجنة بالمتابعة الدقيقة لشروط تموين المواطنين بالمواد واسعة الاستهلاك على مستوى كافة التراب الوطني.

وكلفت هذه اللجنة بتوقع و استباق الحالات التي قد تؤدي إلى اضطراب في تموين السوق مع اتخاذ كافة التدابير، ووضع كل الميكانيزمات الكفيلة بضمان التموين العادي للمواطنين.

وتعمل ذات اللجنة على اقتراح التدابير الطارئة والاستعجالية في الظروف الراهنة الرامية إلى استقرار السوق.

وكذا تحليل عناصر المعلومات الواردة في التقارير اليومية المرسلة من طرف المديريات الجهوية للتجارة، حول الوضعية اليومية لتطور الأسواق في الولايات المعنية.

وسيترأس وزير التجارة، اجتماع يومي لهذه اللجنة، حسب ذات البيان.