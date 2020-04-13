كورونا تهدد مصير كأس أمم إفريقيا 2021 !

كشف الأمين العام للإتحاد الإفريقي لكرة القدم “عبد المنعم باح” أن مصير كاس امم إفريقيا 2021، مرتبط بإنتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد باح في تصريحات لقناة “تايم سبورت2″ أن المنافسة القارية ستكون مبرمجة شهري جانفي وفيفري المقبلين، في حال إتمام التصفيات المؤهلة قبل شهر ديسمبر المقبل.

وفي حال عدم إتمام التصفيات المؤهلة للمنافسة القارية قبل موعد البطولة فإنه سيتم تغيير موعدها وإذا إمتدت أزمت كورونا إلى غاية نهاية السنة فإنه سيتم تأجيل كأس أمم إفريقيا إلى تاريخ لاحق.

وصرح باح قائلا:”الأمر يعتمد على تطور الموقف، لا أحد يمكن أن يتوقع ماذا سيحدث”، مشيرا إلى أن الكاميرون هي من طلبت إقامة بطولة أمم أفريقيا في شهر جانفي وفبراير بسبب المناخ، وهو استثناء وستعود البطولة لتقام في شهر جوان وجويلية مرة أخرى”.