كورونا تهدد نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي والسيتي!

أدرجت بريطانيا اليوم الجمعة دولة تركيا ضمن القائمة الحمراء قبل ايام قليلة عن نهائي دوري أبطال أوروبا الذي سيجمع فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي باسطنبول.

وكان من المفترض أن يلعب نهائي دوري أبطال أوروبا بين السيتي وتشيلسي بمدينة إسطنبول التركية يوم 29 ماي الجاري، إلا أن إرتفاع عدد الإصابات بتركيا وضعها في القائمة الحمراء من طرف بريطانيا.

وبحسب صحيفة “تليغراف” البريطانية، فقد قررت الحكومة مخاطبة اليويفا لبحث استضافة النهائي بدلا من تركيا لصعوبة سفر المشجعين الإنجليز إلى مدينة “إسطنبول” بسبب ظروف كورونا.