كورونا تهدّد مشاركة هذه المنتخبات في كأس إفريقيا

عاد جدل إقامة كاس أمم افريقيا في موعدها المحدّد إلى الواجهة، بعد التطورات الطارئة التي حدثت في بيت المنتخبات الإفريقية.

وأصيب 4 لاعبين من منتخب الكاميرون بفيروس “كورونا”، قبل أسبوع تقريبا فقط من إنطلاق المباراة العرس الكروي. وقد تهدّد تنشيط المباراة الإفتتاحية أمام بوركينافاسو.

فيما يتواجد 7 لاعبين من منتخب الراس الأخضر، تحت الرقابة لذات السبب.

كما أعلن منتخب نيجيريا غياب فيتور عصمان ودينيس رسميا عن الكان بسبب إصابة الثنائي بالفيروس.

يذكر، أن منتخب إيثيوبيا يعاني من ذات المشكل.

وكانت المباراة الودية التحضيرية بين الرأس الاخضر والمغرب قد ألغيت رسميا، قبل إلغاء المواجهة الودية بين الجزائر وغامبيا.

في إنتظار إعلان الإتحاد الإفريقي “الكاف” في بيان له، عن تنشيط الكان أو تأجيله.

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وأصرّ الناخب الوطني جمال بلماضي على الحديث بعمق عن المشكل الطارئ في بيت الكتيبة الوطنية بشأن الإصابات المتكرّرة لعدد من اللاعبين بكورونا.

كما لم يقف بلماضي عند هذا الحد، حيث أكّد أن المعاناة قد تطال لاعبين آخرين. حيث قال “قد نخسر لاعبين آخرين مستقبلا”.

في حين تفادى بلماضي الحديث عن الأسماء في المؤتمر الصحفي بالدوحة اليوم. حيث قال في الأخير “هناك حالات أخرى لكورونا في بيت الخضر”.

يذكر، أن كورونا أحدثت هلعا بالنسبة للأنصار الجزائريين الذي يتابعون كل صغيرة وكبيرة عما يجري في تربص الدوحة.

وأعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، عن إصابة ثلاثي الخضر حسين بن عيادة. محمد أمين توقاي، ويوسف بلايلي بفيروس كورونا.

كما كشفت الفاف أن الثلاثي المصاب بفيروس كورونا سيخضع للحجر الصحي وفق ما ينص عليه البروتوكول الصحي، قبل الالتحاق بتشكيلة المنتخب الوطني.

وتطرّق الناخب الوطني جمال بلماضي لمباراة المنتخب الوطني الودية المبرمجة يوم الفاتح من جانفي المقبل أمام غامبيا بالدوحة.