كورونا تهيمن على حفل الأوسكار و فيلم “نومادلاند” يحصد أهم الجوائز

حصد، خلال الاحتفال الثالث والتسعين لجوائز الأوسكار، فيلم “أرض الرُحل” (نومادلاند) جائزة أوسكار أفضل فيلم.

وأحرز الفيلم، الذي يروي قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في الولايات على أوسكار أفضل فيلم.

كما أحزرت مخرجته كلويه جاو المولودة في الصين على جائزة أفضل مخرج.

فيما نالت الممثلة في نفس الفيلم فرانسيس مكدورماند جائزة أفضل ممثلة.

كما أحزرت نجمته فرانسيس مكدورماند جائزة أفضل ممثلة مساء الأحد في ليلة شهدت العودة إلى بريق هوليوود بعد عزل عام طويل بسبب فيروس كورونا.

وفاز البريطاني أنتوني هوبكينز بجائزة أفضل ممثل لدوره في فيلم “الأب” (ذا فاذر) الذي جسد فيه شخصية رجل يصارع مرض الخرف.

وجائزة الأوسكار هذه هي الثالثة تنالها الممثلة البالغة 63 عاما، ولم يسبقها إلى هذا الإنجاز إلا سبعة آخرين.

ويروي الفيلم قصة مجموعة من قاطني الشاحنات في الولايات المتحدة إبان فترة الركود يتنقلون من عمل إلى آخر في مساع صعبة لكسب العيش.

وبعد إجراءات صارمة شملت فحوص الكشف عن فيروس كورونا جلس المرشحون والضيوف لتبادل الحديث.

واختير الفائزون في اقتراع سري شارك فيه أعضاء أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية البالغ عددهم تسعة آلاف.