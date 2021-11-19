كورونا تواصل الإرتفاع في هذه الولايات

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 143125 حالة شفاء، بعد تماثل 103 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (32 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا.

ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال نفس الفترة 30 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في العاصمة إلى 33595 حالة مؤكدة.

كما سجلت ولاية جيجل هي الأخرى 16 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في هذه الولاية إلى 6064 حالة مؤكذة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات: