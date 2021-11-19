كورونا تواصل الإرتفاع في هذه الولايات
بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 143125 حالة شفاء، بعد تماثل 103 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (32 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا.
ومن جهتها، تشهد ولاية الجزائر ارتفاعا ملموسا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث سجلت خلال نفس الفترة 30 إصابة جديدة. وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بكورونا في العاصمة إلى 33595 حالة مؤكدة.
كما سجلت ولاية جيجل هي الأخرى 16 إصابة جديدة بكورونا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في هذه الولاية إلى 6064 حالة مؤكذة.
وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:
الجزائر: 33595 إصابة (+30).
وهران : 21518 إصابة (+32).
البليدة: 11903 إصابة (+5).
باتنة: 10619 إصابة (+6).
قسنطينة: 10446 إصابة (+6).
سطيف: 9576 إصابة (+7).
تيزي وزو : 8688 إصابة (+7).
بجاية: 7175 إصابة (+8).
تبسة : 6185 إصابة (+5).
جيجل : 6064 إصابة (+16).
المسيلة : 5448 إصابة (+3).
البويرۃ : 5221 اصابة (+6).
ورقلة : 4918 إصابة (+1).
بومرداس : 4748 إصابة (+4).
مستغانم : 4553 اصابة (6).
تلمسان : 4272 إصابة (+4).
سيدي بلعباس : 4210 إصابة (+3).
بسكرة : 3447 إصابة (+0).
تيبازة : 3303 إصابة (+0).
أم البواقي : 2941 إصابة (+1).
الوادي : 2910 إصابة (+0).
عنابة : 2739 إصابة (+0).
عين تموشنت : 2564 إصابة (+0).
الأغواط : 2519 إصابة (+4).
الجلفة : 2033 إصابة (+0).
سوق أهراس : 2001 إصابة (+2).
غليزان : 1933 إصابة (+0).
المدية : 1925 اصابة (+2).
قالمة : 1905 إصابة (+0).
سكيكدة : 1866 إصابة (+0).
تيارت : 1668 إصابة (+1).
معسكر : 1577 إصابة (+0).
خنشلة : 1556 إصابة ( +1).
أدرار : 1384 إصابة (+0).
ميلة : 1303 إصابة (+2).
الطارف : 1294 إصابة (+0).
الشلف : 1274 إصابة (+0).
تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0).
عين الدفلى : 1082 إصابة (+0).
بشار : 925 إصابة (+0).
النعامة : 820 إصابة (+1).
برج بوعريريج : 737 إصابة (+0).
غرداية : 667 إصابة (+0).
البيض : 662 إصابة (+0).
سعيدة : 505 إصابة (+0).
تندوف : 442 إصابة (+0).
تمنراست : 270 إصابة (+0).
إيليزي : 217 إصابة (+0).
23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن 23 ولاية لم تسجل بها أي حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.
وحسب آخر إحصائية لذات الهيئة، فإن 22 ولاية سجلت أقل من 10 حالات بكورونا، فيما سجلت 3 ولايات أزيد من 10 حالات.
وفيما يخص حالات الإستشفاء، يتواجد حاليا 22 مريضا بكورونا على مستوى العناية المركزة.
كما دعت الوزارة في الأخير، المواطنين إلى اليقظة، لأن أرقام كورونا في الفترة الأخيرة تشهد ارتفاعا ملحوظا.
ونتيجة لذلك شددت وزارة الصحة على ضرورة احترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية.
ونوهت ذات الهيئة على ضرورة الامتثال لقواعد الحجر الصحي والارتداء الإلزامي للقناع الواقي لمجابهة كورونا.
كورونا في الجزائر.. 152 حالة جديدة
أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، عن تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 208529 إصابة.
كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6010، بعد تسجيل 4 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.
وتماثل 86 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143022، فيما يقبع حاليا 22 مريضا بالعناية المركزة.
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