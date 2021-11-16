كورونا تواصل الإرتفاع في هذه الولايات

بلغ العدد الإجمالي للمتعافين من فيروس كورونا في الجزائر، 142857 حالة شفاء، بعد تماثل 81 مريضا إلى الشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وحسب آخر إحصائية، فإن ولاية وهران سجلت أكبر الحالات (22 إصابة مؤكدة) خلال الفترة المذكورة آنفا. تليها ولاية الجزائر العاصمة بـ 18 إصابة جديدة، فيما سجلت ولاية جيجل 17 إصابة جديدة.

وفيما يلي توزيع الإصابات بفيروس كورونا حسب الولايات:

الجزائر: 33541 إصابة (+18)

وهران : 21419 إصابة (+22)

البليدة: 11890 إصابة (+3)

باتنة: 10597 إصابة (+3)

قسنطينة: 10420 إصابة (+2)

سطيف: 9552 إصابة (+3)

تيزي وزو : 8670 إصابة (+7)

بجاية: 7153 إصابة (+7)

تبسة : 6180 إصابة (+3)

جيجل : 6021 إصابة (+17)

المسيلة : 5442 إصابة (+7)

البويرۃ : 5212 اصابة (+3)

ورقلة : 4915 إصابة (+4)

بومرداس : 4738 إصابة (+3)

مستغانم : 4534 اصابة (+11)

تلمسان : 4261 إصابة (+0)

سيدي بلعباس : 4202 إصابة (+6)

بسكرة : 3447 إصابة (+0)

تيبازة : 3299 إصابة (+3)

أم البواقي : 2932 إصابة (+0)

الوادي : 2910 إصابة (+0)

عنابة : 2735 إصابة (+0)

عين تموشنت : 2561 إصابة (+0)

الأغواط : 2514 إصابة (+6)

الجلفة : 2033 إصابة (+0)

سوق أهراس : 1999 إصابة (+0)

المدية : 1920 اصابة (+1)

غليزان : 1924 إصابة (+0)

قالمة : 1905 إصابة (+0)

سكيكدة : 1865 إصابة (+1)

تيارت : 1667 إصابة (+0)

معسكر : 1577 إصابة (+0)

خنشلة : 1554 إصابة ( +0)

أدرار : 1383 إصابة (+0)

ميلة : 1299 إصابة (+3)

الطارف : 1294 إصابة (+3)

الشلف : 1274 إصابة (+0)

تيسمسيلت : 1087 إصابة (+0)

عين الدفلى : 1082 إصابة (+0)

بشار : 920 إصابة (+0)

النعامة : 819 إصابة (+5)

برج بوعريريج : 735 إصابة (+0)

غرداية : 667 إصابة (+0)

البيض : 662 إصابة (+0)

سعيدة : 505 إصابة (+0)

تندوف : 442 إصابة (+0)

تمنراست : 270 إصابة (+0)

إيليزي : 217 إصابة (+0)