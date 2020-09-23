كورونا..توزيع الإصابات حسب الولايات

سجلت الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، تعافي 121 مصابًا من فيروس كورونا، 9 وفيات و186 إصابة جديدة، حسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة.

وحسب ما كشف عنه الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا جمال فورار، فإن العدد الإجمالي للمصابين إرتفع 50400 حالة مؤكدة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 1698، فيما لا يزال 25 مريضًا على مستوى العناية المركزة.

وفيما يلي توزيع حالات الإصابة حسب الولايات:

الجزائر: 5587 +19

البليدة: 4064 +0

وهران: 3895 +15

سطيف: 3207 +20

بجاية : 1791+ 0

باتنة: 1806 +27

قسنطينة 1633 +3

عنابة: 1436 +0

تيبازة: 1380 +4

المسيلة: 1295 +7

بسكرة: 1266 +3

تلمسان 1299 +12

ورقلة: 1256 +2

البويرة: 1287 + 0

الجلفة: 1191 +0

الوادي : 1103 +0

تيزي وزو: 1162 +0

بومرداس: 1038 +13

تيارت: 943 +0

جيجل : 978 +17

تبسة: 934 + 8

المدية: 776 + 0

عين الدفلى: 774 +0

مستغانم 746 +0

أم البواقي: 717 +2

الأغواط: 695 +0

عين تموشنت: 677 +0

سكيكدة : 682 +1

أدرار: 690 + 0

خنشلة: 592 +1

قالمة: 519 +0

غرداية: 437 +0

برج بوعريريج: 422+0

تيسمسيلت: 429 +0

سيدي بلعباس: 417 +0

ميلة: 415 +5

سوق أهراس419 +13

بشار: 348 +0

معسكر: 331 +0

نعامة: 263 + 0

الطارف: 267 + 8

البيض: 232 + 0

الشلف: 233 + 6

غليزان: 210 + 0

تندوف: 204 +0

تمنراست: 202 + 0

إليزي: 135 + 0

سعيدة: 72 + 0