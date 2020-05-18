كورونا.. توزيع حالات الإصابة بالفيروس حسب الولايات

أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين، عن تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وحسب جمال فورار الناطق الرسمي باسم لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، فإن اجمالي عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 7201 إصابة، موزعة عبر 48 ولاية.
بينما ارتفع اجمالي عدد الوفيات بذات الفيروس إلى 555 حالة وفاة.
وتم تسجيل أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالفيروس في بشار “17”، والجزائر “16”، والبليدة “14”وسطيف “14” وقسنطينة “13”، ووهران “11”.
وفي المقابل تماثلت 118 حالة إلى الشفاء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3625 حالة شفاء.
وتتوزع حالات الإصابة بالفيروس عبر ولايات الوطن كالتالي:
البليدة: 1 016
الجزائر: 816
وهران: 461
سطيف: 406
عين الدفلى: 350
قسنطينة: 337
تيبازة: 275
تلمسان: 228
بجاية: 221
برج بوعريريج: 212
المدية: 175
ورقلة: 167
أم البواقي: 155
تيارت: 142
عنابة: 141
تيزي وزو: 133
بشار: 119
الجلفة: 115
مـعـسـكـر: 110
بسكرة:101
باتنة: 100
بومرداس: 94
سكيكدة: 91
غرداية: 91
عين تموشنت: 88
أدرار: 88
خنشلة: 78
سيدي بلعباس: 76
الشلف: 72
تيسمسيلت: 68
المسيلة: 67
مستغانم: 62
البويرة: 58
الأغواط: 57
الوادي: 55
جيجل: 52
تبسة: 49
قالمة: 48
نعامة: 42
غليزان: 39
سوق أهراس: 38
ميلة: 36
الطارف: 24
البيض: 21
تندوف: 14
سعيدة: 6
إليزي: 4
تمنراست: 3
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