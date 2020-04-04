كورونا.. توسيع استعمال الرقم الأخضر 3030 إلى 48 ولاية

تم توسيع استعمال الرقم الأخضر، المخصص لتلقي استفسارات المواطنين عبر الهاتف حول فيروس كورونا، إلى 48 ولاية من الوطن.

وكشف المدير العام للوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات الدكتور جمال فورار، أن الوزارة اتخذت هذا القرار لتخفيف الضغط على أرضية العاصمة والفريق الطبي الساهر عليها بعد أن تفشى الفيروس، بعدد كبير من الولايات.

وقد بلغت المكالمات الهاتفية لتفسيرات المواطنين حول هذا الجانب، مليون مكالمة يوميا، حسبما أوضحه ذات المتحدث.

وتدخل هذه العملية، في إطار توسيع برنامج العمل بين الوزارة ولجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، حتى يتم الاستجابة لكل الأحوال والأوضاع.